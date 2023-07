"Kleines Fest im großen Park" Foto: Danny Gohlke/dpa/Archivbild up-down up-down Kultur Festspiele Mecklenburg-Vorpommern bekommen Geldspritze Von dpa | 26.07.2023, 19:35 Uhr

Die Landesregierung greift den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern finanziell unter die Arme. „Wir planen, die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern in den Jahren 2024 und 2025 mit 100.000 Euro zusätzlich pro Jahr zu stärken“, sagte Kulturministerin Bettina Martin (SPD) am Mittwoch in Schwerin. Das Geld solle dazu dienen, nach den schwierigen letzten Jahren noch mal neue Akzente zu setzen. Martin bezeichnete das zusätzliche Geld als Überbrückung.