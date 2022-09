Handschellen Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration up-down up-down Ludwigslust-Parchim Festnahme nach zufälligem Drogenfund in Hagenow Von dpa | 21.09.2022, 11:50 Uhr

Wegen des Verdachts des Drogenhandels hat die Polizei in Hagenow einen 44-Jährigen vorläufig festgenommen. Bei einem Einsatz aufgrund des Verdachts von häuslicher Gewalt seien 40 Tütchen mit Cannabis, Röhrchen mit rauschgiftverdächtigen Substanzen und weitere Drogenutensilien gefunden worden, teilte die Polizeiinspektion in Ludwigslust am Mittwoch mit.