Ludwigslust-Parchim Fernseher-Diebe auf frischer Tat gefasst Von dpa | 19.12.2022, 07:57 Uhr

Zwei Fernseher-Diebe sind am Wochenende fast 100 Kilometer vom Norden Vorpommerns nach Plau (Ludwigslust-Parchim) gefahren, dort aber auf frischer Tat gefasst worden. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, hatten die Männer mehrere Flachbild-TV-Geräte aus einer Hotelanlage gestohlen. Die ungewöhnliche Tätigkeit der Einbrecher in dem seit kurzer Zeit geschlossenen Hotel unweit vom Plauer See war Anwohnern am Samstag aufgefallen und sie hatten die Polizei alarmiert.