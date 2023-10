Staatsschutz Fenster von AfD-Parteibüro eingeschlagen: Ermittlungen Von dpa | 07.10.2023, 11:20 Uhr | Update vor 39 Min. Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down

Der Staatsschutz ermittelt wegen der Beschädigung des AfD-Parteibüros in Schwerin. Bereits am Freitag sei der Polizei gemeldet worden, dass eine Scheibe des Büros eingeschlagen worden sei, bestätigte am Samstag ein Polizeisprecher. Zuvor hatte die „Schweriner Volkszeitung“ berichtet. Am Tatort wurden laut Polizei Spuren gesichert, die nun ausgewertet würden.