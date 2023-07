Waldbrand Foto: Sebastian Kahnert/dpa/Symbolbild up-down up-down Feuerwehreinsatz Feldarbeiten lösen Flächenbrände im Landkreis Rostock aus Von dpa | 08.07.2023, 15:57 Uhr

Bei Feldarbeiten sind am Samstag in der Nähe der Autobahn 20 im Landkreis Rostock auf zwei Flächen Brände ausgebrochen. Die Feuerwehren konnte die Brände bei Satow und Pölchow auf jeweils mehreren Tausend Quadratmetern schnell löschen, wie die Polizei mitteilte. Bei Satow hatte den Angaben zufolge Funkenflug das Feuer ausgelöst, bei Pölchow war eine Strohballenpresse in Brand geraten. Es entstand Schaden von insgesamt mehreren Zehntausend Euro.