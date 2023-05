Krankschreibung Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Krankheiten Fehltage erreichen nach Ende von Corona-Regeln Höchststand Von dpa | 19.05.2023, 12:56 Uhr

Die Krankentage von Berufstätigen in Mecklenburg-Vorpommern sind 2022 nach Angaben der Krankenkasse Barmer stark angestiegen. Unter ihren Versicherten sei die Zahl der Fehltage zum Vorjahr um fast ein Drittel auf 27,9 Tage angestiegen, teilte die Krankenkasse am Freitag in Schwerin mit.