Unfall Fehler beim Abbiegen: Sechs Schwerverletzte Von dpa | 17.10.2023, 08:03 Uhr | Update vor 17 Min. Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild up-down up-down

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos bei Ribnitz-Damgarten (Vorpommern-Rügen) sind am Montag sechs Menschen schwer verletzt worden. Ursache war laut Polizei ein Vorfahrtsfehler eines 21-jährigen Kleinwagenfahrers, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Der 21-Jährige wollte mit dem Wagen nach links auf ein Tankstellengelände an der Bundesstraße 105 fahren. Er übersah dabei wohl ein entgegenkommendes Auto, so dass es zur Kollision kam.