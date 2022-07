Blick in den Plenarsaal des Landtags von Mecklenburg-Vorpommern. Foto: Jens Büttner/dpa FOTO: Jens Büttner up-down up-down Schweriner Landtag FDP will Rezession durch Steuerentlastungen abwenden Von dpa | 25.07.2022, 12:57 Uhr

Mit Entlastungen für Unternehmen will die FDP-Fraktion im Schweriner Landtag einen drohenden Rückgang der Wirtschaftsleistung im Land abwenden. „Abschreibungsmöglichkeiten müssen verbessert, Steuern gesenkt, Steuerrücklagen aufgelöst werden“, sagte die wirtschaftspolitische Sprecherin Sandy van Baal am Montag in Schwerin.