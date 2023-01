Wohnungen Foto: Nicolas Armer/dpa/Symbolbild up-down up-down Telekommunikation FDP kritisiert mangelnde Digitalisierung beim Wohngeldantrag Von dpa | 05.01.2023, 15:42 Uhr

Die Belastung der Kommunen durch eine Häufung der Wohngeldanträge hätte aus Sicht der FDP-Fraktion vermieden werden können. Der im Rahmen der föderalen Arbeitsteilung in Schleswig-Holstein entwickelte digitale Wohngeldantrag sei im Nordosten nicht rechtzeitig zum Jahreswechsel bereitgestellt worden, sagte Fraktionschef René Domke am Donnerstag in Schwerin. Die Antragsflut im Zuge der deutlichen Ausweitung der Antragsberechtigten sei absehbar gewesen.