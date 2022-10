René Domke Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild up-down up-down Extremismus FDP-Fraktionschef ruft zu Kampf gegen Rechts auf Von dpa | 12.10.2022, 18:15 Uhr

Der Chef der Liberalen im Schweriner Landtag, René Domke, hat angesichts einer Zunahme an Angriffen auf Flüchtlingsunterkünfte zu einem entschlossenen Vorgehen gegen Rechtsextreme aufgerufen. „Wir dürfen es nie wieder zulassen, dass Krisen und Ängste durch politische Kräfte genutzt werden können, um die Bevölkerung zu spalten“, sagte der Politiker am Mittwoch in Schwerin. Rostock-Lichtenhagen dürfe sich nirgendwo in Deutschland wiederholen.