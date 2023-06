René Domke Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild up-down up-down Landtag FDP-Fraktionen wollen stärker zusammenarbeiten Von dpa | 20.06.2023, 13:28 Uhr

Die FDP-Landtagsfraktionen in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern wollen künftig eng kooperieren. Bei einem Treffen in Kiel verabredeten die Abgeordneten, bei der länderübergreifenden Infrastruktur, der Energieversorgung, der Küstenentwicklung sowie den Themen Wirtschaft, Tourismus, Migration und Integration zusammenzuarbeiten, wie die FDP am Dienstag berichtete.