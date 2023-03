Landtag Mecklenburg-Vorpommern Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down Landtag FDP-Fraktion will für zentrale Ausländerbehörde werben Von dpa | 20.03.2023, 11:05 Uhr

Die FDP-Fraktion will ihrer Forderung nach einer zentralen Ausländerbehörde mit einem Antrag im Landtag Nachdruck verleihen. Eine zentrale Landesbehörde solle die Ausländerämter der Bezirke vor allem bei der Abschiebung abgelehnter Asylbewerber unterstützen, hieß es am Montag vor der anstehenden Landtagswoche in Schwerin. Viele Abschiebungen scheitern aktuell daran, dass den personell stark geforderten Bezirksbehörden die Expertise bei speziellen Regularien der Herkunftsländer fehle.