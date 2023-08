Ländlicher Raum FDP fordert Konzept für Umgang mit Praxenrückgang Von dpa | 08.08.2023, 17:01 Uhr Medizin Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down

Die FDP-Fraktion in Schwerin fordert von der Landesregierung ein Konzept, um mit dem Praxensterben im ländlichen Raum umzugehen. „Gerade der Landarzt ist in einem Flächenland wie Mecklenburg-Vorpommern unverzichtbar“, sagte die gesundheitspolitische Sprecherin Barbara Becker-Hornickel am Dienstag in Schwerin. Um der Entwicklung entgegenzuwirken, müsse die Attraktivität des Berufs verbessert werden.