Netzausbau FDP erwartet von Gigabit-Strategie Schub auch in MV Von dpa | 13.07.2022, 17:36 Uhr

Die FDP erwartet von der am Mittwoch vom Bundeskabinett in Berlin beschlossenen Gigabit-Strategie auch Impulse für den beschleunigten Netzausbau in Mecklenburg-Vorpommern. Genehmigungsverfahren würden verkürzt, Vorgaben vereinheitlicht. „Davon kann gerade unser Bundesland mit enormen Rückständen beim Breitbandausbau und der Mobilfunkversorgung profitieren“, sagte der FDP-Landtagsabgeordnete David Wulff.