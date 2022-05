In MV weisen viele Dächer von Wohnhäuser Dämmmängel auf. FOTO: IMAGO/Rolf Poss CO2-Steuer Fast jedes zweite Haus in MV ein Energiefresser Von Torsten Roth | 30.05.2022, 14:58 Uhr

Wohngebäude in MV schneiden im bundesweiten Effizienzvergleich am schlechtesten ab. Vermieter werden dafür ab 2023 stärker zur Kasse gebeten. Was auf sie zukommt.