Covid-19-Schnelltestzentren Fast 8 Millionen Corona-Tests in MV und ein Ermittlungsverfahren Von Udo Roll | 24.07.2022, 05:00 Uhr

Die Schnelltestzentren in MV haben Millionen von Corona-Abstrichen abgerechnet. Unregelmäßigkeiten bei den Testleistungen sind der Landesregierung bislang lediglich in einem Fall bekannt. In anderen Bundesländern gehen die Ermittler deutlich mehr Fällen von Abrechnungsbetrug nach.