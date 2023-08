Auch MV kämpft gegen den Lehrermangel. Foto: Caroline Seidel-Dißmannel up-down up-down Lehrermangel Nicht in der Schule: Fast 400 Lehrer in MV sitzen im Ministerium und anderen Behörden Von Udo Roll | 01.08.2023, 17:59 Uhr

In MV wurden hunderte Lehrer an Schulämter und andere Behörden abgeordnet. Das Bildungsministerium kündigte an, wieder mehr Pädagogen an die Schulen zurückholen zu wollen. CDU-Bildungsexperte Torsten Renz hält den Vorstoß für einen Schnellschuss.