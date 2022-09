Unfall Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Fast 30 Prozent mehr Verkehrstote in MV Von dpa | 12.09.2022, 12:05 Uhr

Die Zahl der Verkehrstoten in Mecklenburg-Vorpommern ist in der ersten sieben Monaten dieses Jahres um 29,4 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2021 gestiegen. „Bis Ende Juli 2022 sind nach vorläufigen Ergebnissen der Polizei 44 Menschen bei Verkehrsunfällen in Mecklenburg-Vorpommern tödlich verunglückt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg damit die Anzahl der Getöteten leider um 10 Personen“, sagte Verkehrsminister Reinhard Meyer (SPD) am Montag. Er mahnte zu vorsichtigem Fahren. Wichtig sei vor allem auch, nüchtern am Steuer zu sitzen.