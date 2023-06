Polizei Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorpommern-Rügen Farbenstreit um Kirche: Polizei ermittelt erneut Von dpa | 01.06.2023, 08:29 Uhr

Der Farbenstreit um die Kirchenkapelle in Vitt (Vorpommern-Rügen) beschäftigt erneut die Polizei auf der Insel Rügen. Es werde wegen Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt - die Kirchengemeinde habe Anzeige erstattet, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag in Stralsund. Unbekannte haben auf der terrakottafarbenen Außenfassade des achteckigen Gotteshauses erneut weiße Herzen aufgemalt - diesmal acht, jeweils an jeder Ecke eines. Es ist das zweite Mal seit 2021, dass Unbekannte so darauf hinweisen, dass sich Anwohner eigentlich eine weiße Außenfarbe der Kirche wünschen.