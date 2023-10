Der 32-jährige Mann wurde am Mittwochabend kurz vor Mitternacht mit Stichwunden im Rücken vor dem Mehrfamilienhaus gefunden, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Retter brachten den schwer verletzten Mann in eine Klinik, er soll aber nicht in Lebensgefahr sein.

Lesen Sie auch: Mobilfunkgeschäft ausgeräumt: Spur führt nach Hamburg

Kurz danach tauchte eine 63-jährige Frau aus der Familie auf, die Kopfverletzungen hatte. Sie wurde ebenfalls medizinisch versorgt. Die anderen drei Familienmitglieder - die Frau des Schwerverletzten und zwei 24 und 31 Jahre alte Männer - trafen die Beamten in der Wohnung an. Was genau dort vorgefallen ist, konnte laut Polizei auch aufgrund der Alkoholisierung bisher noch nicht aufgeklärt werden.

Eine Zeugin hatte den Schwerverletzten nachts vor dem Haus liegen sehen und die Polizei alarmiert.