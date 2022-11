Tiefe Wut als Mordmotiv? Ermittler im April 2022 in Rövershagen Foto: Bernd Wüstneck up-down up-down Landgericht Rostock zu Dreifachmord Mit der Armbrust die eigene Familie in Rövershagen ausgelöscht Von Andreas Frost | 13.11.2022, 11:25 Uhr

Vater, Mutter und Schwester getötet und verscharrt - wegen dieser ungeheuerlichen Vorwürfe steht 27-Jähriger von Dienstag an vor dem Rostocker Landgericht. Was geschah in Rövershagen bei Rostock? Und was steckt hinter dem Familiendrama?