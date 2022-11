Justitia Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorpommern-Rügen Falsche Polizisten erbeuten 105.000 Euro: Prozess beginnt Von dpa | 21.11.2022, 07:22 Uhr

Vor dem Landgericht Stralsund müssen sich zwei mutmaßliche Trickbetrüger verantworten, die sich als Polizisten ausgegeben haben sollen. Den aus Rostock stammenden Männern wird gewerbsmäßiger Banden- und Computerbetrug in 52 Fällen vorgeworfen, wie das Landgericht Stralsund am Montag mitteilte. Das Duo war im Juni festgenommen worden und sitze in Untersuchungshaft. Der Prozess soll an diesem Dienstag beginnen, mit einem Urteil wird Anfang Dezember gerechnet.