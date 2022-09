Ermittlungskomplex «Gorch Fock» Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down Betrug Fall „Gorch Fock“: Neue Anklage wegen Millionenschadens Von dpa | 02.09.2022, 10:39 Uhr

Im Streit um die Sanierung der „Gorch Fock“ auf der Elsflether Werft ist Anklage wegen Betruges in einem besonders schweren Fall gegen zwei Ex-Vorstände der Werft erhoben worden. Die beiden Männer sollen zwischen 2014 und 2018 dafür verantwortlich gewesen sein, dass Leistungen von Subunternehmen bei der Elsflether Werft „systematisch“ falsch beim Marinearsenal in Wilhelmshaven abgerechnet wurden, teilte die Staatsanwaltschaft Osnabrück am Freitag mit. Damit soll dem Mariearsenal ein Schaden von gut 7,2 Millionen Euro entstanden sein. Über die Anklagen hatte zuvor das Nachrichtenportal „The Pioneer“ berichtet.