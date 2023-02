Fahrkartenautomat Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität Fahrkartenautomat in Rostock gesprengt Von dpa | 26.02.2023, 09:08 Uhr

Ein Fahrkartenautomat in Rostock ist in der Nacht zu Sonntag von Unbekannten gesprengt worden. Mitarbeiter des Polizeireviers Dierkow hörten am Sonntagmorgen gegen 3.50 Uhr einen Knall, wie die Polizei mitteilte. Als die Beamten zum Tatort an einer Straßenbahnhaltestelle kamen, waren die Täter schon verschwunden. Der Fahrkartenautomat sei durch die Sprengung komplett zerstört worden. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehrere Zehntausend Euro. Ob die Täter Beute machen konnten, war zunächst unklar.