Ludwigslust-Parchim Fahrerin verliert Kontrolle: Zwei Schwerverletzte Von dpa | 05.09.2023, 07:58 Uhr

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos unweit von Crivitz (Ludwigslust-Parchim) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Montagabend auf der Landesstraße zwischen Crivitz und Severin, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte. Eine 35-jährige Autofahrerin kam aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, lenkte dagegen und schleuderte derart, dass ihr Wagen mit dem entgegenkommenden Fahrzeug zusammenprallte. Der 36-jährige Fahrer des anderen Autos wurde eingeklemmt und ebenfalls schwer verletzt. Beide kamen per Hubschrauber in eine Klinik. Der Sachschaden wurde auf mehr als 15.000 Euro geschätzt.