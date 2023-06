Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Fahrerin steuert Auto in Graben: Mit 3,04 Promille ertappt Von dpa | 05.06.2023, 11:22 Uhr

Dank einer aufmerksamen Zeugin hat die Polizei bei einem Dorf nahe Schwerin eine Autofahrerin ertappt, die mit einem Atemalkohol von mehr als 3 Promille unterwegs war. Die 45-Jährige aus der Region hatte am Wochenende an einer Kreisstraße bei Klein Rogahn wohl die Kontrolle über ihren Wagen verloren, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Der Wagen war beim Manövrieren von der Straße auf eine staubige Feldausfahrt und zurück in den Straßengraben gerutscht. Das fiel einer Zeugin am Samstagabend auf, die die Polizei alarmierte.