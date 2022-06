ARCHIV - Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild FOTO: Christoph Soeder up-down up-down Mecklenburgische Seenplatte Fahrer von Zement-Lkw stirbt bei Unfall: A20 gesperrt Von dpa | 29.06.2022, 21:45 Uhr

Der Fahrer eines mit Zement beladenen Lastwagens ist bei einem Unfall auf der Autobahn 20 bei Neubrandenburg tödlich verunglückt. Das Fahrzeug durchbrach am Mittwoch plötzlich die Mittelleitplanke und stürzte quer über beide Fahrbahnen auf die Seite, wie eine Polizeisprecherin am Abend sagte. Die Autobahn sei zwischen den Abfahrten Friedland und Neubrandenburg-Ost seit dem Nachmittag in beide Fahrtrichtungen gesperrt, was zu langen Staus führte.