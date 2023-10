Mecklenburgische Seenplatte Fahrer übersieht Baustellenfahrzeug auf A20 Von dpa | 10.10.2023, 07:54 Uhr | Update vor 6 Min. Unfall Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein Autofahrer hat auf der Autobahn 20 bei Groß Miltzow (Mecklenburgische Seenplatte) ein Fahrzeug der Baustellensicherung gerammt. Dadurch entstand am Montag ein Schaden von rund 45 000 Euro und die A20 musste in Fahrtrichtung Pasewalk längere Zeit gesperrt werden, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte.