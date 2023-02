Krankenhaus Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorpommern-Greifswald Fahrer überschlägt sich mit Auto - Beobachter helfen Von dpa | 20.02.2023, 17:30 Uhr

Aufmerksame Autofahrer haben die Rettung eines schwerverletzten Unfallfahrers in der Nacht auf der Autobahn 20 bei Strasburg (Vorpommern-Greifswald) ermöglicht. Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte, hatte sich der 42-Jährige bei Dunkelheit mit seinem Wagen überschlagen. Die anderen Autofahrer bemerkten den an eine Leitplanke geschleuderten Wagen und riefen am frühen Morgen Retter und Polizei. Diese konnten den Schwerverletzten, der im Wagen eingeklemmt war, aus dem Fahrzeug holen und in eine Klinik bringen. Nach ersten Ermittlungen soll der 42-Jährige in Sekundenschlaf gefallen sein, was zu dem Unfall in Fahrtrichtung Norden führte. Am Auto entstand Totalschaden.