Vorpommern-Greifswald Fahrer fährt gegen Baum und stirbt nach Unfall bei Anklam Von dpa | 21.12.2022, 07:16 Uhr

Nach einem schweren Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen auf der Bundesstraße 197 bei Anklam (Vorpommern-Greifswald) ist einer der Beteiligten gestorben. Es handelt sich um einen 61 Jahre alten Autofahrer aus dem Landkreis, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Der Mann war am Dienstag mit seinem Wagen bei Stretense nach rechts von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Der Wagen hatte sich gedreht und war zurück auf die Straße geschleudert, wo ein nachfolgendes Auto in das Wrack hineinfuhr.