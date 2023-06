Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorpommern-Greifswald Fahrer eines E-Rollstuhls gerät in Graben und ertrinkt Von dpa | 12.06.2023, 19:40 Uhr

Der Fahrer eines elektrischen Rollstuhls ist in Friedland mutmaßlich von einem Weg abgekommen und in einem Graben ertrunken. Eine Spaziergängerin habe den 66-Jährigen am Montagnachmittag im Wallgraben (Vorpommern-Greifswald) tot gefunden, sagte ein Polizeisprecher. Vermutlich sie dieser zuvor einen dortigen Weg entlanggefahren und habe aus unbekannter Ursache die Kontrolle verloren. Der Mann sei offenbar ertrunken. Nähere Angaben konnte der Sprecher zunächst nicht machen.