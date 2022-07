ARCHIV - Ein Rettungswagen fährt über die Straße. Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild FOTO: BORIS ROESSLER up-down up-down Nordwestmecklenburg Fahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt Von dpa | 01.07.2022, 05:50 Uhr

Ein Autofahrer ist bei einer Kollision mit einem Lastwagen auf der Autobahn 20 im Landkreis Nordwestmecklenburg lebensgefährlich verletzt worden. Der 36-jährige Mann sei am Donnerstagabend in Höhe der Anschlussstelle Wismar-Mitte in Richtung Lübeck auf einen Lkw aufgefahren, teilte die Polizei mit. Ersten Erkenntnissen zufolge habe er den Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug unterschritten. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest habe einen Wert von 1,74 Promille ergeben.