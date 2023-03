Kreißsaal Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild up-down up-down Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum „Extrem-Frühchenversorgung“ in Neubrandenburg beschäftigt Petitionsausschuss Von dpa | 24.03.2023, 05:05 Uhr

Müssen Eltern von sehr früh geborenen Kindern immer weiter fahren, um in einer Klinik betreut zu werden? Seit Monaten wird an der Seenplatte gegen das Behandlungsverbot in Neubrandenburg protestiert - nun erreicht das Thema bald den Bundestag.