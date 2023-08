Ludwigslust-Parchim Explosion in Wohnhaus in Plau: Umstände immer noch unklar Von dpa | 04.08.2023, 06:57 Uhr Feuerwehr Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down

Nach der Explosion in einem Einfamilienhaus am Plauer See und der Entdeckung einer Leiche dort sind die Umstände des Unglücks weiter unklar. Einsatzkräfte seien noch immer vor Ort, um Glutnester zu löschen, sagte eine Sprecherin der Polizei am Freitagmorgen. Erst danach könne ein Brandgutachter mit seiner Arbeit beginnen. Bei dem Haus bestehe teilweise Einsturzgefahr.