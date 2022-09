KZ-Außenlager - Ravensbrück-Komitee besucht Lager Foto: Stefan Sauer/dpa up-down up-down Nationalsozialismus Expertin: Außenlager müssen weiter sichtbar gemacht werden Von dpa | 05.09.2022, 14:58 Uhr

Das einzige Frauen-Konzentrationslager in der NS-Zeit - in Ravensbrück bei Fürstenberg - hatte 44 Außenlager. Dort mussten Tausende Frauen Zwangsarbeit leisten. Doch nicht überall ist das noch bekannt. In Neubrandenburg ändert sich das gerade.