Umwelt und Natur in MV Experten suchen Strategien im Kampf gegen Waldbrände 09.05.2023

In Deutschland fielen 2019 bei Flächenbränden etwa 2700 Hektar Wald den Flammen zum Opfer, so viel wie seit mehr als 30 Jahren nicht. Zwar gingen die Brände danach wieder zurück, doch rechnen Experten in Folge des Klimawandels mit einer steigenden Tendenz.