Ostseefischerei erwartet neue Fischfangmengen Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Fischerei Experte: Festlegung von Fischfangmengen seit Krieg erschwert Von dpa | 14.10.2022, 05:48 Uhr

Nach Aussage des Leiters des Thünen-Instituts für Ostseefischerei in Rostock sorgt der Ukraine-Krieg zu Problemen bei der Festlegung von Fischfangmengen. Schon in der Vergangenheit habe es nur sporadische Verhandlungen mit Russland über die gemeinsame Festsetzung von Quoten gegeben, sagte Christopher Zimmermann der Deutschen Presse-Agentur. „Das ist jetzt komplett zum Erliegen gekommen. Also es gibt letztlich keine abgestimmte Höchstfangmenge.“