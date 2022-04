ARCHIV - Bundeswehrsoldaten stehen mit überkreuzten Händen zusammen. Foto: Marcel Kusch/dpa/Symbolbild FOTO: Marcel Kusch Krisengebiete Evakuierungsübung der Bundeswehr in Vorpommern Von dpa | 26.04.2022, 15:56 Uhr

Im Mai will die Bundeswehr an der vorpommerschen Küste eine Evakuierungsaktion für Bundesbürger aus einem Krisenland üben. Zwischen dem 2. und 9. Mai sollen 1200 deutsche und niederländische Soldatinnen und Soldaten trainieren, wie Bundesbürger im Krisenfall per Flugzeug und per Schiff gerettet werden können, teilte der stellvertretende Kommandeur der „Division Schnelle Kräfte“, Andreas Pfeifer, am Dienstag in Schwerin mit. Teil der zuletzt im Jahr 2018 durchgeführten Übung seien auch Lehren, die aus der Evakuierungsmission in Afghanistan im Jahr 2021 gezogen wurden.