Linke-Politikerin Eva-Maria Kröger tritt Rostocker OB-Amt am 1. Februar an Von dpa | 19.12.2022, 14:08 Uhr

Die designierte Rostocker Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger wird ihr Amt am 1. Februar 2023 antreten. Die Linke-Politikerin und bisherige Landtagsabgeordnete werde ihren Amtseid bereits während der Sitzung der Bürgerschaft am 18. Januar 2023 ablegen und dabei auch die auf den 1. Februar datierte Ernennungsurkunde erhalten, teilte die Stadt Rostock am Montag mit.