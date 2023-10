Sechs Eurofighter vom Taktischen Luftwaffengeschwader 73 „Steinhoff“ aus Laage nehmen ab Donnerstag an einer Militärübung in Jordanien teil. Die Kampfpiloten aus Mecklenburg-Vorpommern seien am Mittwoch auf dem Luftwaffenstützpunkt Al-Azrak gelandet, teilte die Luftwaffe mit.

Die schon länger geplante multinationale Militärübung „Desert Air 2023“ umfasst nach Angaben der Luftwaffe unter anderem täglich mehrere Übungsflüge, um Luft-Luft- und Luft-Bodenoperationen sowie das Betanken in der Luft zu trainieren. Neben deutschen und jordanischen Piloten beteiligt sich auch die US-Luftwaffe mit mehreren Kampfflugzeugen an dem Manöver. „Erklärtes Ziel ist der gemeinsame fliegerische Erfahrungsaustausch in der Region“, teilte ein Sprecher der Luftwaffe mit.

Luftwaffe erstmalig mit Eurofightern in Jordanien

Die Luftwaffe übt zum ersten Mal mit ihren Eurofightern in dem arabischen Land. Die Teilnahme unterstreiche, dass Jordanien ein wichtiger strategischer Partner im Nahen Osten sei, heißt es in einer Mitteilung der Luftwaffe.

Die ersten drei Kampfflugzeuge Eurofighter vom Taktischen Luftwaffengeschwader 73 „Steinhoff" sind in Jordanien gelandet und rollen zu ihren Stellplätzen. Foto: Luftwaffe

Die Eurofighter vom Taktischen Luftwaffengeschwader 73 hatten am Dienstagvormittag vom Stützpunkt in Laage (Landkreis Rostock) abgehoben. An dem Einsatz nehmen insgesamt 80 Soldaten teil, die zum Teil mit dem Transportflugzeug A400M von Laage aus nach Jordanien fliegen.

Die US-Luftwaffe schickte Kampfflugzeuge vom Typs F-15E aus Lakenheath (Großbritannien) und vom Typs F-16 aus Aviano (Italien) zu „Desert Air 2023“. Die Übung soll bis zum 24. Oktober dauern und ist keine Reaktion auf die seit dem Wochenende laufenden Angriffe der islamistischen Hamas auf Israel.