Mehrere Demonstrationen Etwa 10.000 Menschen protestieren in MV gegen Energiepolitik Von Sebastian Lohse und dpa | 03.10.2022, 21:31 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern haben am Montagabend wieder mehrere Tausend Menschen gegen die Energiepolitik in Deutschland und die Folgen für Firmen und Verbraucher protestiert.