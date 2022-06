Stefan Heße, Erzbischof von Hamburg, spricht. Foto: Jonas Walzberg/dpa FOTO: Jonas Walzberg up-down up-down Kirche Erzbischof: Kein Hass statt Feindesliebe im Ukraine-Konflikt Von dpa | 30.06.2022, 13:40 Uhr

Hamburgs Erzbischof Stefan Heße hat mit Blick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine junge Menschen aufgerufen, nicht mit Hass auf die schrecklichen Taten zu reagieren. Jesus Christus habe die Menschen aufgefordert, ihre Feinde zu lieben, schrieb der Bischof in einem Brief an 32.000 junge katholische Menschen im Bistum. „Jesus erwartet von mir jetzt die Größe, auch die Menschen anzunehmen und zu bejahen, die vorsätzlich Böses tun. Trotz ihrer schrecklichen Taten bleiben sie Menschen und behalten ihre Menschenwürde. Ehrlich: Das fällt mir derzeit nicht leicht.“