Vorpommern-Greifswald Ertappte Fahrraddiebe verlieren Räder auf der Flucht Von dpa | 01.10.2022, 16:30 Uhr

Auf ihrer Flucht haben mutmaßliche Fahrraddiebe am Samstagmorgen in Heringsdorf auf Usedom zwei Räder verloren - durch die geöffnete Hecktür ihres Transporters. Ein Urlauber aus Berlin hatte gegen 4.10 Uhr in der Nähe eines Campingplatzes drei Personen beim Verladen beobachtet und angesprochen, wie die Polizei mitteilte. Polizisten stellten dann nahe der Verladestelle außer den beiden verlorenen Rädern neun weitere zum Abtransport bereitgestellte Drahtesel sicher.