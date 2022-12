Gleise im Gleisbett Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Ertappt: Betrunkener lässt Auto in Molli-Bahngleis stehen Von dpa | 07.12.2022, 11:27 Uhr

Einen gefährlichen Parkplatz auf Schienen hat sich ein betrunkener Autofahrer in Kühlungsborn „ausgesucht“ - und ist trotz Flucht ertappt worden. Im Gleis des Molli-Zuges wurde am Dienstagabend ein festgefahrenes Auto gefunden, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Es war offen, leer und die Warnblinkanlage blinkte. Ein Zug kam, konnte aber rechtzeitig bremsen. Zeugen gaben den Beamten Hinweise auf den Fahrer des herrenlosen Wagens im Schotterbett, der weggelaufen war.