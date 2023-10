Mecklenburgische Staatskapelle Erstes Sinfoniekonzert legt Messlatte für Rest der Saison hoch Von Christoph Forsthoff | 05.10.2023, 14:25 Uhr Mark Rohde ist Generalmusikdirektor des Mecklenburgischen Staatstheaters in Schwerin. Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down

Klangmalerei vom Feinsten konnten Besucher des ersten Sinfoniekonzerts der neuen Spielzeit am Mecklenburgischen Staatstheater in Schwerin genießen. Auf dem Programm standen bekannte Stücke wie Debussys „La mer“ und Mussorgskis „Bilder einer Ausstellung“ in Ravels Orchesterfassung.