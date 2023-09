Unsichtbare Gefahr in der Ostsee Erster Toter durch Vibrionen-Infektion in diesem Jahr in MV Von Thomas Volgmann | 19.09.2023, 12:54 Uhr Wer offene Wunden und ein schwaches Immunsystem hat, sollte nicht in die Ostsee gehen. Foto: imago images / A. Friedrichs up-down up-down

Betroffen sind besonders ältere Menschen mit Vorerkrankungen: Vier Personen haben sich in diesem Jahr in Mecklenburg-Vorpommern beim Baden in der Ostsee bislang mit Vibrionen infiziert. Jetzt ist das erste Todesopfer zu beklagen.