SPD-Staatskanzleichef Erster öffentlicher Bürgerdialog: Dahlemann ausgepfiffen Von dpa | 12.01.2023, 22:09 Uhr

Bei der ersten öffentlichen Diskussion in Vorpommern um Inflation, Energiekosten, Russland-Sanktionen und den Ukraine-Krieg ist der Chef der Schweriner Staatskanzlei Patrick Dahlemann (SPD) ausgepfiffen worden. Der aus Vorpommern stammende Politiker hatte sich am Donnerstagabend vor rund 250 Menschen auf dem Marktplatz in Ueckermünde gegen eine weitere Nutzung der Kernenergie ausgesprochen. Neben Dahlemann standen der CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor und der parlamentarische Geschäftsführer der AfD im Bundestag Enrico Komning beim Bürgerdialog auf der Bühne.