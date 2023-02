Ukrainische Flagge Foto: Robert Michael/dpa/Symbolbild up-down up-down Unterstützung Erster Hilfstransport des Landes MV für die Ukraine Von dpa | 06.02.2023, 14:33 Uhr

Nach zahlreichen privaten und kommunalen Hilfstransporten schickt nun auch das Land Mecklenburg-Vorpommern einen Konvoi in die Ukraine. Fünf Transporter sollen in den kommenden Tagen Hilfsgüter im Wert von 40.000 Euro von Schwerin aus in die Region Charkiw bringen, wie Europaministerin Bettina Martin (SPD) am Montag mitteilte. Dabei handele es sich um Decken, Schlafsäcke, Zeltöfen, Hygieneartikel und medizinisches Material. In einem späteren Transport sollen Generatoren geliefert werden, wie Innenminister Christian Pegel (SPD) ankündigte.