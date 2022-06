Dutzende Bootsschuppen brennen in Neubrandenburg am Tollensesee. Foto: Felix Gadewolz/-/dpa FOTO: Felix Gadewolz Mecklenburgische Seenplatte Erste Beräumung nach Bootsschuppen-Brandserie gestartet Von dpa | 01.06.2022, 13:28 Uhr

Knapp zwei Monate nach Beginn der Brandserie in der Bootsschuppenanlage in Neubrandenburg haben erste Beräumungen begonnen. Auf private Initiative hin haben Arbeiter mit zwei Baggern am Mittwoch die ersten zerstörten Bootsschuppen abgetragen, die im vorderen Teil der großen Anlage betroffen waren. Das Vorgehen sei der Stadt inzwischen gemeldet worden, sagte ein Sprecher.