Der Verband der Ersatzkassen in Mecklenburg-Vorpommern verzeichnet nach eigenen Angaben weiterhin wachsenden Zulauf. Mit nunmehr 713.909 Versicherten sei der Marktanteil der Kassengemeinschaft im Nordosten auf 48,4 Prozent gewachsen. Bundesweit liegt der Anteil laut Statistik bei etwa 38 Prozent. „Die weiterhin positive Entwicklung der Versichertenzahlen ist ein Beleg für das Vertrauen, das die Menschen in unserem Land auch in Zeiten erforderlicher Reformen und damit verbundener Veränderungen in die sechs Ersatzkassen setzen“, erklärte Landesverbandschefin Kirsten Jüttner am Donnerstag in Schwerin.